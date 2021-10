Es imposible caer bien a todo el mundo. Y si sales en uno de los programas de televisión más vistos de España, más todavía. Es lo que le ha pasado a un concursante de Pasapalabra, que como es normal, no ha entrado por el ojo a todo los seguidores del popular concurso. "Va de listo y de gracioso", critican.

"Va de listo y de gracioso, no lo puede remediar, es una fotocopia de Luis... Lo siento, lo veo así", critica uno de los usuarios. "A este tío no lo aguanta ni Dios, qué plasta", apuntaba otro, que se sumaba a las críticas. "Siempre está interrumpiendo con comentarios fuera de lugar", insiste uno de ellos.

El concursante en cuestión es Javier García, que en las últimas emisiones se ha medido a Orestes con desigual suerte.

Pese a las críticas, Javi fue eliminado del programa tras caer contra Paco en la prueba de de la silla azul. "@eretemporal tiene que abandonar #Pasapalabra al cometer su segundo fallo. Gracias, de corazón, por estas tardes que has estado con nosotros y por todos los buenos momentos que nos has dado2, publicaban desde el programa en su cuenta oficial de Twitter. Una decisión que no ha gustado a una parte mayoritaria de la audiencia, que no ha dudado en mostrar su malestar a través de las redes sociales. "tiene un favorito, ( Orestes) está claro, le va a quitar de en medio a todo concursante que le pueda hacer sombra. Jesús y Javi dos concursantes que hacía peligrar la continuidad de su preferido". "Le hacia sombra a vuestro niño bonito Orestes y no podía ser".

No todo han sido críticas para el concursante. También hay quien le ha defendido. "Ojalá que el equipo de Javi se ponga las pilas para darle más puntos", pedían algunos. Y es que las críticas también se han extendido hasta los invitados del concurso. Nadie se salva.