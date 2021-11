El desembarco de una pareja de Castellón en la próxima edición de 'La isla de las Tentaciones' que se emitirá próximamente en Mediaset empieza a dar sus primeros detalles. La pareja formada entre Nico y Gal·la serán una de las cuatro parejas protagonistas en la siguiente emisión del popular programa.

Tanto es así su repercusión, que el espacio de 'Viva la vida' ha entrevistado a todos los protagonistas, mujeres y hombres, que participarán. Por ello, la presentadora, Emma García, ha charlado un rato sobre cuáles son los motivos que llevaron a los concursantes a presentarse a este formato.

Nico y Gal·la fueron preguntados por ello y ambos fueron específicos sobre este asunto. "Quiero ponerme a prueba para saber si puedo confiar en mí misma y en él", explicaba en un vídeo grabado para 'La isla de las tentaciones'. En su argumentario ha admitido el pasado infiel que ha tenido con algún compañero de equipo de Nico: "Al haber engañado yo a Nico, pienso que todo el mundo puede ser como yo, así que ahora me he vuelto más controladora". Y añadía a sus declaraciones: "Siempre me ha gustado gustar, así que la que puede fallar soy yo".

Ya en el propio plató, al ser preguntada por sus infidelidades, ella se defendía: "Por aquel momento no consideraba que teníamos una relación seria, por lo que yo hacía lo que sentía en cada momento". Mientras tanto, su pareja, Nico, también estuvo en el plató de Emma García y fue preguntado por el tema: "Para mí fue muy duro que me fuera infiel y, aunque en un principio no quería participar, decidí que sí para quitarme todas las dudas que llevo desde el inicio de mi relación".