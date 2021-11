El concurso de Pasapalabra va mucho más allá de la pequeña pantalla. Tanto que en el formato que ha dado el éxito definitivo a Antena 3 ya se habla casi más de lo que pasa en Twitter que de lo que se vive en la televisión. Muchos son los usuarios que a lo largo del día comparten sus experiencias con el concurso, lo que les gusta y lo que no en la cuenta oficial del programa. Tanto es así que, obviamente, no pasan ni una. Y el hecho de que cometan una falta de ortografía en las redes sociales no lo tolera nadie.

Tras la inolvidable victoria de Pablo que se llevó más de un millón de euros tras duros enfrentamientos y consiguió enganchar a millones de espectadores y de la victoria de Sofía en un de los duelos más ajustado y emocionantes que se recuerda, el programa decidió darle emoción a sus seguidores rescatando a un concursante que estuvo más de 100 programa luchando por el rosco. Se trata de Orestes. Respecto a su regreso, son muchos lo usuarios que han celebrado esta "repesca". Del mismo modo, otros han criticado esta incorporación, "Otra vez nooo". "¿No hay concursantes nuevos?". Y es que la llegada de Orestes parece que no es del agrado del público. "Se ha vuelto un programa repetitivo con los mismos concursantes sin dar opción al resto de posibles participantes es una discriminación así que desde hoy dejo de verlo". "Podríais haber dejado que siguiera concursando Marco Antonio". "Es muy cansino. Q pereza verlo".

A Orestes ahora le ha salido "competencia" ahora en el programa y no precisamente por ver quién es más hábil en el duelo del rosco. El nuevo aspirante de #Pasapalabra también es amante de los chistes malos. Algo que "cansa" a la audiencia. "Roberto Leal ha evitado que empezase una ‘guerra’ por ver qué chiste podría ser peor", comentan desde el programa.

Ser uno de los concursantes más conocidos y queridos de la pequeña pantalla no es ni fácil ni agradable en muchas ocasiones. Verse sometido al escrutinio constante de las redes sociales no es sencillo para nadie. Orestes Barbero, el concursante que desde hace semanas hace las delicias de quienes ven todas las tardes Pasapalabra no parece estar viviendo su mejor momento. Lo dicen desde la web del propio programa, en donde aseguran que el concursante ha amenazado con irse y asegura que está "cansado". Como respuesta a Barbero le han llovido los apoyos en las redes sociales.

"Eres el mejor no te puedes ir", aseguraba uno de los espectadores. Los mensajes de apoyo se sucedieron. Para los concursantes de 'Pasapalabra' cada día es casi como una jornada laboral. No hay que olvidar que jornada tras jornada en el formato se graban varios programas consecutivos. De hecho hace tiempo Los Lobos de Boom (los concursantes que permanecieron durante meses en el formato de entretenimiento de Antena 3), confesaron que habían tenido que dejar sus puestos de trabajo para dedicarse tanto a grabar el programa como a estudiar las respuestas que tenían que dar para así conseguir un bote que finalmente se llevaron.

En el caso de Barbero su juventud juega a su favor. No en vano es bastante extraño que si no estuviera en televisión ganando dinero (además del bote se lleva una cantidad fija cada día) estuviera en un puesto de trabajo indefinido.