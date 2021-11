Carlota Corredera tuvo que vivir una de sus peores tardes como presentadora de 'Sálvame'. La gallega se ha visto incapaz de poder moderar el debate entre los tertulianos dado el acalorado tono que tuvo. Además, también llamó la atención a la dirección del programa.

Aunque el debate arrancó tranquilo en el que se respetaban los turnos de palabra, al poco tiempo empezaron las discusiones entre los invitados y, a cada rato que pasaba, subía de tono las intervenciones. La gallega, intentando tratar de que bajaran el volumen decía: "Por favor, respetad los turnos de palabra. Si habla uno, el resto se callan, parece mentira que tenga que estar diciendo esto después de tanto tiempo. ¡Parecéis niños pequeños!".

En un principio, parecía que los colaboradores hacían caso a la presentadora, pero volvían a las andadas al poco rato por lo que hizo algo que nunca había hecho nunca en directo. Cada tertuliano parecía ir por su lado, por lo que la presentadora de Telecinco tenía que volver a llamarles la atención a todos, esta vez incluso a la dirección del espacio: "Estáis hablando tres a la vez, y además tengo la otra voz por el pinganillo. ¿Creéis que así se puede presentar un programa? Estoy a punto de echaros a todos del plató, pero voy a hacer algo que no he hecho nunca. Me voy a quitar el pinganillo", expresaba notablemente molesta.

Corredera se quedaba durante un minuto en silencio durante la emisión sin el auricular puesto para que los contertulianos captaran de una vez el mensaje. Tras ello, retomaban de nuevo donde habían dejado la entrevista a Fani Carbajo.