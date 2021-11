Jorge Javier Vázquez ha publicado una entrada en su blog dedicada a Ana Rosa Quintana, que hace poco más de una semana anunciaba que padece cáncer de mama. Aunque esa misma tarde le envió un mensaje desde el plató de 'Sálvame', el presentador ha querido destacar este miércoles algunas de las virtudes de la conocida 'reina de las mañanas'.

"Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer y nos deja hechos polvo. Porque a Ana Rosa no le puede pasar nada, lleva tantos años formando parte de nuestra rutina que nos vamos a sentir rarísimos sin verla una temporada", comienza diciendo Jorge Javier, que se emocionó al ver el plano de la presentadora abandonando el plató de su programa: "Por encima de todo, la vida".

El comunicador define a su compañera como "una parte importante" de su trayectoria profesional. Ahora ambos trabajan en Telecinco, pero se conocieron hace más de dos décadas en Antena 3. Primero coincidieron en 'Extra Rosa' y más adelante en 'Sabor a ti', un espacio en el que Ana Rosa, de la que siempre ha dicho que "paga muy bien", disfrutaba mucho: "Todos los que trabajamos en él fuimos muy felices".

Confiesa además que, en estos momentos, no deja de "pensar" en ella: "Se quita de en medio una temporada, pero no va a estar sola. Es más, estoy convencido de que hay tantísima gente que quiere devolverle el amor recibido que va a tener que establecer turnos de visita".

"Se nos va a hacer muy raro poner la tele y no verla", lamenta el conductor de realities, que se deshace en elogios hacia la periodista: "Yo siempre he dicho que es de las pocas estrellas que quedan. Porque salir en televisión y hacerte famoso no te convierte en estrella, has de tener un qué se yo que no sabría explicar muy bien, pero que indudablemente Ana Rosa posee a espuertas".

A lo largo de su extensa carta, Jorge Javier también destaca el optimismo de la presentadora: "Siempre he admirado de ella sus ganas de vivir, de disfrutar, de pasárselo bien". "No sé qué te puedo decir que ya no sepas, Ana Rosa. Bueno, sí: que todo esto pase rápido y que vuelvas pronto. Porque lo tuyo, y lo has demostrado con los años, es luchar y ganar", admite antes de finalizar: "Aquí estamos para todo lo que necesites. A lo largo de todos estos años nos has dado mucho y ha llegado el momento de que seas tú la que te dejes cuidar".