Paz Padilla lleva unas semanas sin aparecer por las tardes en el plató de Sálvame sin que la audiencia tuviera una respuesta claro de por qué ha 'desaparecido'. Tanto es así que eran muchas las especulaciones ya que había sido apartada del jurado de 'Got Talent' e iba a dejar de presentar las tradicionales galas que organiza Mediaset durante esos días tan señalados.

Y es que la gaditana ha estado inmerso en un nuevo proyecto. Esto le ha provocado que tengo que 'retirarse', por el momento, de las grabaciones de 'Sálvame'. El nuevo espacio que Mediaset ha empezado a emitir a mediodía en Cuatro, y que está presentado por Padilla, no es otro que 'A simple vista'. Este nuevo programa ha sustituido en la parrilla al 'El concurso del año' que estaba presentado por Dani Martínez.

Además, la andaluza ha compartido en su Instagram una publicación en la que decía: "No sabéis cómo me divierto. Mañana el segundo programa a las 13:50 en Cuatro, 'A simple vista'".

Por el momento, los comentarios como presentadora en el nuevo concurso están siendo muy positivos ya que los espectadores ven que Paz está en su salsa. "Me ha encantado el programa me he reído tanto y hace tanta falta", "qué respuestas tan rápidas y graciosas tienes, Paz", "con qué arte te pario tu madre", "me encantó el programa, me reí muchísimo" relataban algunos de los comentarios en su perfil de Instagram.