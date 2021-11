Gustavo González vivió uno de sus peores días en el plató de Sálvame tras salir a la luz una comprometida información acerca de su pareja, María Lapiedra. El paparazzi y colaborador de televisión y la exactriz porno, que tienen una relación amorosa desde hace ya unos años, podrían estar viviendo uno de los peores momentos de su relación.

El programa de Telecinco desveló que Lapiedra ofrecería bailes eróticos y striptease para despedidas de solteros a sus seguidores de las redes sociales. González se enteró durante el programa y no pudo ocultar su enfado al enterarse: "Me produce asco enterarme de algo así", aseguró el paparazzi ante todos los colaboradores. "Tengo ganas de llorar porque esto es una decepción muy grande. Es una deslealtad", proseguía con la voz rota. "El hecho de que ella esté dando el visto bueno en esos mensajes quiere decir que me lo ha ocultado. Estoy muy triste".

Y es que durante la emisión del programa, Jorge Javier Vázquez desveló los mensajes que enviaba María a sus clientes y cuánto dinero les cobraba por contratar sus servicios. Como bailarina erótica cobra lo siguiente: 1.000 euros por adelantado y 500 luego en el lugar del baile. Estas cifras eran desveladas en presencia de Gustavo que no daba crédito ante lo que estaban revelando en el espacio vespertino.