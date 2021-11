Un equipo de El programa de Ana Rosa se había trasladado hasta la localidad de Salou (Tarragona) para denunciar la okupación de unos pisos de lujo a pie de playa. El periodista recogía los testimonios de los vecinos que se estaban viendo afectados por la presencia de los okupas: "Tienen unos coches de alta gama, los niños visten muy bien, no les falta de nada. Lo único que no se sabe muy bien es a qué se están dedicando. No puedo decir que trapicheen, pero muchas veces están 'colocados'".

Mientras el equipo se encontraba grabando, la policía se ha personado en el lugar de los hechos. "A la policía la he llamado yo porque no sé quién son. ¿Y si son pederastas?", ha explicado uno de los okupas ante la mirada atónica del comunicador. Él ha contestado estupefacto: "Sí, el mundo al revés".

Los reporteros han continuado con su trabajo y han entrevistado a dos okupas que se han ofrecido a hablar y han afirmado que están en trámites para conseguir un alquiler social. La presentadora ha querido contestar a ambas: "Por supuesto que tenéis derecho a una vivienda, como todo el mundo, pero lo que no puede ser es que busquéis la confrontación con los vecinos".

Todo ello venía a raíz de las quejas de una de las vecinas: "Si ellos se comportan, yo no tengo nada en contra de ellos". Y añadía: "Lo que yo quiero es vivir en paz".