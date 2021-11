Sálvame continúa siendo uno de los programas que más debate están generando en redes sociales a raíz de las declaraciones de algunos de sus tertulianos. La tensión a la que deben de trabajar en los programas, así como los enfrentamientos que tienen que vivir entre sí mismos los contertulios, continúan haciendo mella entre los espectadores.

Este es el caso de Carlota Corredera. La presentadora ha estado durante todo el verano en el punto de mira de la audiencia, tanto por su aspecto físico como por su posible despido. En esta ocasión, se ha sincerado en un programa presentado por Jesús Vázquez de la cadena Mtmad, donde abordaban cuál era el estado de salud actual tras todas las polémicas que ha tenido que vivir en los últimos meses. "Tengo la suerte de haber heredado la serenidad de mi padre", relataba Corredera. Además, revela cuál es su clave para aguantar tanta tensión durante los programas: "Lo que pasa en el plató se queda en el plató y continúo haciendo las mismas cosas que hacía antes de salir en televisión".

Y añade: "Ya no soy la misma Carlota de hace 12 años cuando empezó Sálvame, aquella se tomaba las cosas mucho más a pecho, se llevaba todo a casa, la llamaban los colaboradores..." Ahora, afirma que ha aprendido a gestionar la situación y tiene más en cuenta que nunca el aspecto médico: "Ya no me salto ninguna consulta médica y estoy alerta ante cualquier aviso que me puede dar el cuerpo".

Por ello, reconoce que hay momentos que le disparan las pulsaciones y le aceleran el corazón, "sobre todo las injusticias". Tampoco se muestra indiferente a los ataque que los que ha tenido que hacer frente desde que se estrenase el documental sobre la vida de Rocío Carrasco.

Carlota, contra sus detractores

Carlota Corredera ha tenido que aguantar un verano de críticas, así como una amenaza de despido. Durante una llamada en directo con Jorge Javier Vázquez se sinceraba: "Acaban de darme mi primer premio, que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional. Lo que lleva pasando aquí desde hace meses nos ha pasado factura. Este está siendo mi peor verano en Sálvame", ha reconocido la presentadora. Tras escucharla, Jorge Javier le ha mandado un mensaje: "Para superar este tipo de situaciones, que yo he pasado varias, es fundamental reconocerlo. Es la manera de coger aire para continuar. Me parece muy valiente que digas que no estás bien".