La ruleta de la suerte ha vivido uno de sus momentos más surrealistas durante la emisión de uno de sus últimos programas en Antena 3. Mientras estaban adivinando los concursantes uno de los paneles, uno de ellos ha cometido un error garrafal que la audiencia no ha dejado pasar desapercibido en redes sociales.

A una de las participantes le tocó escoger letra tras hacer girar la ruleta. Como suelen hacer mucho de los concursantes, escogen una y luego dicen una palabra que empiece por dicha letra. Fue en ese momento cuando se produjo el error fatal, ya que una de las invitadas dijo "la 'z' de cebra".

El programa dio por buena la respuesta ya que no tienen en cuenta este fallo. No obstante, a través de las redes sociales, los telespectadores que se dieron cuenta aprovecharon para hacer sangre. "No sé por qué se aceptan z de "zebra"", decía uno de los usuarios. Y añadía otro más: "Ay Paula, la Z de cebra".