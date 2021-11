'Fuera del mapa' llega esta noche a laSexta (22:30 horas). Alberto Chicote viajará por toda España para descubrir junto a un invitado famoso los rincones más espectaculares y poco transitados de nuestro país, compartiendo confesiones íntimas y planes de futuro mientras disfrutan del entorno. La cadena emitirá este martes las dos primeras entregas la primera protagonizada por el actor Antonio Resines, que visitará junto a Chicote la costa vasca y en la que Karlos Arguiñano les acompañará en la parte final del programa. En la segunda, la invitada será la presentadora Mariló Montero y recorrerán la Sierra de Cazorla (Jaén).

Rossy de Palma, Esther Arroyo, Carmina Barrios y Mario Vaquerizo visitan La 1

La 1 de TVE emite esta noche (22:40 horas) una nueva entrega de ‘La Noche D’. En esta ocasión, Rossy de Palma, Esther Arroyo, Carmina Barrios y Mario Vaquerizo serán los nuevos invitados del programa presentado por Dani Rovira, que hablarán con él de las locuras más divertidas que han protagonizado en su vida.

'Secret story' salva a un nuevo nominado en Telecinco

Una nueva gala de ‘Secret Story: Cuenta atrás’ llega esta noche (22:00 horas) a Telecinco. En esta ocasión, uno de los tres nominados se salvará de la expulsión en la nueva gala presentada por Carlos Sobera. Además, la dinámica de los secretos entra en su recta final con la posible confirmación de la apuesta de Julen, que podría situar al concursante cara a cara ante Luis Rollán.

'Inocentes' regresa esta noche (22:45 horas) a Antena 3 con una nueva entrega. Ege intenta reconciliarse con Neriman, pero ella no quiere. Alguien, al darse cuenta de la frialdad entre Ege y Neriman, hará un movimiento para unir a los dos. Por su parte, İnci no puede seguir guardando el secreto que oculta a Han y se lo cuenta. Han no puede mantener la calma después de enterarse.

Además, dos nuevos capítulos de 'The good doctor' llegan al primer time de Cuatro (22:50 horas). En esta ocasión, Claire Browne y Shaun Murphy atienden a una paciente que padece una rara forma de enanismo. Por otra parte, los doctores Morgan Reznik, Audrey Lim y Alex Park afrontan el caso de un joven que ha perdido ambos brazos en un accidente en una granja. Mientras, Shaun reacciona ante una situación emocional.