Un concursante de 'La ruleta de la suerte' hubiera preferido participar en 'First Dates' y que Jorge Fernández hubiese sido su cita. Omar, un chico de Barcelona, se presentó esta semana al concurso de Antena 3 presentado por el modelo y en su presentación aprovechó para lanzarle la caña al presentador ante la incredulidad del mismo y del público presente en el plató.

Fernández le daba la opción de explicar quién era y nada más arrancar le lanzó un piropo: "Me pones mucho", declaró mientras el aludido se sonrojaba y el público murmuraba con la frase. "Te pongo nervioso, seguro", confesó el conductor. "Me pones nervioso y otra cosa también", le respondía el concursante.

El presentador, lejos de sentirse incómodo entró en el juego del participante: "Cuando he llegado y te he visto no me has dicho nada". Omar tampoco esquivaba seguir el juego: "No te he dicho nada porque lo bueno se hace esperar". Antes de seguir con la conversación, Jorge le lanzó un simpático comentario: "Más a saco no puedes empezar. Nunca me ha entrado un concursante de esta manera", confesó sin esperar que durante la presentación el joven le seguiría lanzando indirectas sexuales.