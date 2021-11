Antena 3 emitió la primera entrega del nuevo concurso que enfrenta a los ganadores de 'Pasapalabra' contra los de 'Boom'. En el programa inicial, los ganadores fueron los concursantes míticos de Juanra Bonet los que se llevaron el gato al agua. Sin embargo, el duelo entre ambos dejó uno de los momentos más anecdóticos que ser recuerdan en relación al programa.

María José Hernanz conquistó en el año 2010 el famoso rosco de 'Pasapalabra' y lo recordó 'in situ' en el plató. "Fui superafortunada. Me fue muy bien y disfruté un montón". No obstante, recordó que eran "otros tiempos" y se comparó con Paco de Benito, ambos procedentes de la etapa del programa en Telecinco. "Estuve más tiempo que él y gane menos, pero la vida es así", recordó con humor.

Y es que la misma se llevó la cantidad de 180.000 euros tras 27 programas en los que estuvo presente, mientras que Paco de Benito ganó 362.000 euros después de 16 intentos.

La 'triunfadora' del concurso habló claro si volvería a intentar ganar el rosco si pudiera: "Sería más feliz todavía". "Me encantaría. Aprovecho y lo digo. ¡Quiero volver, por favor!", manifestó entre risas.

Juanpe Gómez, ganador de 1,8 millones de euros, recordó que "por aquel entonces Montoro era ministro de Hacienda". "Se quedaron con más de la mitad", se quejó. En cambio, María José mostró una actitud muy distinta: "¡Ni una queja quiero! Lo mío fue la décima parte que lo tuyo y voy dando botes".