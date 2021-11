Kiko Hernández se ha convertido en uno de los colaboradores de Sálvame que más titulares deja en sus intervenciones. El tertuliano casi nunca habla de su vida privada ya que poco se sabe, además de tener dos hijas a su cargo. Sin embargo, ha desvelado una serie de detalles acerca de su vida sexual que ha pillado a sus compañeros de plató totalmente desprevenidos.

Tal y como ha confesado en un comentario que ha realizado durante el programa, Kiko ha afirmado que "ya no sale de fiesta nunca". Justo en ese momento, Carlota Corredera había afirmado que cuatro colaboradores "heterosexuales" del espacio televisivo debían de estar atentos a una información que iba a ser desvelada. A ello Hernández había respondido de esa manera.

No obstante, el tertuliano había confesado cuál era su orientación sexual: "Yo me considero asexual... ya que no tengo sexo". Ante la mirada atónita de sus compañeros, Corredera preguntaba al propio Kiko "lo has hablado con alguien" a lo que Hernández respondía "si no tienes sexo... es que eres asexual".

Ya en el año 2020, Jorge Javier Vázquez preguntaba directamente cuánto tiempo llevaba sin hacerlo a lo que Kiko respondía: "¡Uf! Cuatro años... Es que no me apetece. Si me apeteciera, ¿te crees que no lo haría? La única preocupación que tengo ahora mismo es perder los tres kilos que he engordado en vacaciones, con el confinamiento y con el Covid-19", declaraba hace un año, una situación que no parece haber cambiado.