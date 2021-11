Kiko Matamoros ha vivido en 'Sálvame' una de sus peores jornadas ya que, de nuevo, se ha hablado de la relación entre él y su hija, Ana Matamoros. La relación entre ambos es prácticamente inexistente ya que, la pareja del colaborador, no se habla con la pareja de Kiko.

"Me gusta más como gestiona las redes mi pareja, que mi hija, porque hay más verdad", apuntaba Kiko tras el análisis realizado por un experto en el plató. También recalcaba que Marta López había perdido seguidores por mostrar a su pareja en sus redes sociales.

Eso sí, el tertuliano de Mediaset ha querido dejar claro una cosa y es que, aunque su hija no quiera hablar de él, lo que sí que la pide es que no vete a su novia en los eventos a los que ella acude porque le consta que lo hace: "Me parece muy bien que reniegue de mí, pero no me parece bien que vete a mi novia en determinados eventos. Yo sí lo sé y por ahí".

La intervención de Paz Padilla

Paz Padilla ha sacado la cara por Ana Matamoros (que ya sabemos que es amiga de su hija, Anna Ferrer Padilla) y ha asegurado públicamente que: "Te puedo asegurar Matamoros que tu hija no ha vetado a Marta", a lo que le ha respondido Matamoros: "Y yo te digo a ti que sí"... Y es que al final la discusión no ha llegado a ninguna conclusión, lo único que hemos visto a Kiko bastante molesto porque no entiende la actitud de su hija con respecto a su pareja.