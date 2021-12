La última gala de Secret Story ha sido un escenario de luces y sombras (quizás haya habido más de estas últimas) por las relaciones entre sus protagonistas. Cristina y Luca, la pareja del reality se sinceraron con todos por su forma de ver la relación. "No la he entendido, pero sobre el hecho de que la quiero un montón nadie puede tener ninguna duda y ella no puede tenerlo", aseguraba Luca. "Nos enfadamos después de que se nominara para que yo me salvara. Eso no lo hago yo, lo hace él. Esto es reciproco, creo que él me quiere, sentimos diferente, pero siento que está a mi lado desde el primer día", comentó a su vez Cristina, que añadió: "Hay cosas en las que chocamos y no nos entendemos, pero eso no significa que no nos queramos". Por ejemplo, lo que ocurrió con las nominaciones. "No nos entendimos", reconoció ella. Mientras a que a él, después de su gesto, le hubiera bastado "un abrazo o un beso" que no llegó en el momento esperado.

No obstante, el momento más complicado de la noche se vivió en el plató del programa, con el reencuentro de Miguel Frigenti y Sofía Cristo. La relación de Cristina Porta y Miguel Frigenti ha sido el detonante de una fuerte discusión entre Sofía y el concursante en plató. La Dj cree que ella habla desde el dolor y él desde la crueldad: "Lo de despiadado te va muy bien, cuando vean los cubos de toda la gente que has hablado no sé si van a decir cosas bonitas. En esta segunda parte has entrado de otra manera porque si entrabas como la primera no te abrían ni la puerta". "A la que se echó por la puerta de atrás fue a ti, te pones a dar lecciones de moral cuando eres la primera que tiene que hacer autocrítica", le dice él recordando el enfrentamiento que tuvieron dentro de la casa, cuando la hija de Bárbara Rey empujo al colaborador y fue expulsada de la casa. "Si el maltrato te lo hago yo a ti, cariño, no piso este plató en la vida. Esa es la diferencia entre tú y yo".

Y Frigenti continuó. Lo que la gente no sabe es que esta señora me clavó las uñas y luego me estampó una botella de agua en la cabeza", aseguró. "Miguel, te voy a demandar porque has mentido", declaraba Sofía Cristo.

La polémica ha causado un fuerte revuelo en las redes sociales, donde varios usuarios han compartido el vídeo del momento. Por lo que se ve, en el momento de la pelea era Frigenti quién sostenía una botella de agua en la mano. "@MiguelFrigenti dijo la verdad y creo que se merece una disculpa por parte del presentador. En cuanto a la demanda, veremos quién la gana.2, comentaba un usuario que compartía las imágenes del polémico momento.