Este miércoles acudió a divertirse a 'El Hormiguero' Javier Cámara. El actor se encuentra presentando estos días 'Venga Juan', la tercera temporada de la serie que narra las desventuras de Juan Carrasco, el personaje que interpreta, un político patán. La comedia se puede ver ahora en HBO Max.

"La serie es un disfrute para cualquier actor, ha sido una gozada de escenas, de situaciones… a mi personaje le pasa de todo y todo el tiempo, es una comedia que puede acabar en tragedia griega, al final estás contando la desesperación de un hombre que puede entrar en prisión", explicó el actor.

Un asunto que llamó la atención a Pablo Motos es que en esta temporada Juan tiene pelo. "¿Actúas de forma diferente cuando llevas peluca?", le preguntó el presentador, a lo que él respondió afirmativamente: "Cuando me la quitan pienso que podría haber tenido otra carrera si hubiera tenido pelo".

"Me empecé a quedar calvo en la escuela de Arte dramático y me jodió", rememoró Cámara, que añadía:"Además, una de las profesoras me dijo que sí que haría teatro, pero nada de cine o televisión porque tenía los ojos pequeños y me empezaba a escasear el pelo. No me molestó porque lo que quería que hacer era teatro".