Último programa de este 2021 de Parlem de festes (17.00 horas, en directo, con redifusión a las 20.00). Y ante la cercanía de la Navidad, este será el tema principal del espacio, analizando cómo se celebra en Castelló. Lledó Lleó y sus colaboradores tienen una sorpresa muy navideña y también hablarán de la visita del cartero real a la capital de la Plana de mañana para recoger las cartas de los más pequeños y llevar sus peticiones a los Reyes Magos.

Será un programa diferente a los anteriores, puesto que no habrá invitados en el plató. No obstante, será el que más gente intervendrá en forma de felicitación navideña. Lo que no cambiará será la presencia en la calle de Claudia Arrufat, que se desplazará de nuevo a la calle San Blas para entrevistar a Eugenia Archilés, gerente de Estrada Peluqueros, mientras que Sandra Segarra conversará con Montse Peralvarez, chef del restaurante J. Zamora.

‘Mediesports’

Con la cercanía del fin de semana, Medi TV se vuelca con el Villarreal CF y el CD Castellón en el programa Mediesports, que en la versión del Submarino será reducida, dentro del boletín informativo (14.00), aunque habrá redifusión a las 18.25 y a las 22.25. Javi Mata repasará la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y cómo llega el equipo al choque de mañana en Anoeta ante la Real Sociedad.

Por su parte, Jorge Sastriques desgranará la última hora del conjunto albinegro, marcada por la eliminación del torneo del KO ante el Cartagena en el tiempo de prolongación, aunque los pupilos de Sergi Escobar ya miran al duelo del domingo ante el Sabadell. Será a las 18.30 (redifusión a las 22.30).

También podrán disfrutar de la programación los seguidores de La Panderola (16.00, con dos redifusiones, la primera dividida en dos partes, 19.30 y 21.00, y la segunda a las 23.30), que mostrará lo mejor de la semana. No obstante, se colarán dos novedades, como son La veu de la cultura, en el que Jesús Broch visita el taller de Ana Vernia, pintora referente del arte contemporáneo en Castelló, y la charla de Mar Gómiz, directora de Poética 2.0, que descubre lo mucho que esconde la poesía para la persona con Más poesía y menos Platón.