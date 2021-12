El actor es Chris Noth y es conocido por su papel de 'Big' en la mítica serie Sexo en Nueva York y en la reciente secuela And just like that... Según The Hollywood Reporter, el medio especializado que ha dado la información, el actor habría violado a dos mujeres en Los Ángeles en el 2004 y en Nueva York en el 2015. Según el medio, las denuncias llegaron con meses de diferencia pero impulsadas ambas por el retorno de Noth a los medios de comunicación por el estreno de la secuela.

"Las acusaciones hechas en mi contra por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", expresaba en un comunicado enviado al medio. La mujer que denuncia la agresión en 2004 (ella tenía 22 años y él 50) dice haber sido invitada al apartamento de Noth, cuando esté la agarró y la besó. Ante el rechazo de la denunciante, el actor no paró, la tiró en la cama y la violó. La segunda denunciante mantuvo una cita en el apartamento de Noth y explica a The Hollywood Reporter que intentó rechazarle recordándole que estaba casada y que tenía un hijo. Cuando empezaron las relaciones sexuales, ella estaba llorando y asegura que la agresión se produjo frente a un espejo, un hecho que coincide también con la primera denunciante.