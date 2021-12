Adriana Abenia ha querido sincerarse y hablar sin rodeos de cómo fue su etapa en 'Sálvame'. La presentadora de televisión visitó la pasada semana 'Sexual Revolution', el formato de 8tv de Ares Teixidó, y al ser preguntada por este asunto confesó que fue un momento muy delicado para ella en su trayectoria profesional.

La colaboradora condujo el formato de Telecinco cerca de un año y tras ese periodo se anunció que La fábrica de la tele no le renovaba el contrato por razones económicas. Ahora ha querido asegurar que uno de los motivos de aceleraron su salida fue el ritmo frenético y la tensión que debía soportar y que la acabaron perjudicando en todos los sentidos. Además, confirmó que tuvo una mala experiencia con la productora: "No me cuidaron".

Abenia quiso explicar un ejemplo concreto de situación que afectó directamente a su salud: "Estaba cubriendo un acto real, se me abalanzó todo el pueblo encima. Me dio una crisis de ansiedad muy grande. Y tal es así que al día siguiente, esto no lo he contado nunca, me dio un ictus", detalló.