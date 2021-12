'La isla de las tentaciones' continúa sorprendiendo tras cuatro temporadas en Telecinco. En la entrega de este miércoles, la madre de Rosario viajó hasta República Dominicana para hablar con Álvaro, el novio de su hija, después de que ambos no pudieran evitar la llamada de la tentación. "¿Te alegras de ver a la 'suegri' o qué?", preguntó ella mientras el joven no daba crédito ante esta inesperada visita: "Yo siempre me alegro de verte a ti".

Charo, que llegó a la hoguera sin haber visto imágenes de lo ocurrido en las villas, no dudó en defender a su hija desde el primer momento. "Pues es fuerte, porque aquí veníamos los dos con unos límites", le advirtió Álvaro, que afirmó que Rosario había sido "la primera en fallar". "Por algo será. A lo mejor está cansada también y te lo has ganado", respondió la suegra. Después de que Sandra Barneda le diera la bienvenida a la madre de la concursante, a Álvaro se le escapó una risa nerviosa por todo lo que estaba sucediendo: "No me lo esperaba". "Es la madre de mi novia, la quiero con locura pero esto no va entre ella y yo", añadió el yerno de Charo, que mantuvo su postura: "Si ha sido ella, voy a estar a su lado como madre". Charo con las imágenes de Álvaro: "¡Qué poca vergüenza!"

Charo con las imágenes de Rosario: "¡Que disfrute!"



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/YVzr1cKnEt — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 29 de diciembre de 2021 El programa emitió en primer lugar las imágenes de Álvaro y Sabela, incluyendo el edredoning y la noche de pasión que protagonizaron. "¿Estás a gusto? ¿Y tú dices que la quieres?", le preguntó Charo, visiblemente cabreada por lo que acababa de ver: "¿Qué te parecen las imágenes? Porque tú no respetas a mi hija. Ten un poco de vergüenza y cállate la boca". La actitud de Charo fue distinta cuando vio los vídeos de su hija junto a Suso y Simone: "Pues que disfrute, qué quieres que te diga". "Pues que disfrute, pero a mí me pierde", replicó Álvaro ante su suegra, que acabó reconociendo que había "alguna escena" que no le había gustado. Finalmente, tras una hoguera cargada de tensión, Charo y Álvaro se despidieron con un abrazo.