Paz Padilla no pasa precisamente por su mejor momento. Si hace unos días saltaba a la palestra por unas controvertidas declaraciones sobre el coronavirus, asegurando ni más ni menos que “las vacunas no sirven para nada”, ahora la colaboradora de Sálvame y presentadora de Mediaset la ha liado al hablar del maltrato. Sus últimas declaraciones en Sálvame sobre la relación de Rocío Flores y Rocío Carrasco le han costado un aluvión de críticas que han terminado en una petición de Change.org en la que se solicita que la presentadora y actriz sea despedida.

En esta petición, que acumula ya miles de firmas, se puede leer lo siguiente: “Paz Padilla no está capacitada actualmente para ser presentadora o colaboradora en TV. Hace tiempo que sus manifestaciones públicas son temerarias. No solamente diciendo que las vacunas no sirven para nada, sino animando a meter en una misma habitación a una maltratadora sentenciada con su víctima, diciendo que el amor (de madre-hija) todo lo puede, que es incondicional, que no hay cabida para el rencor y sí para el perdón. Parecía un cura antiguo dando una homilía pidiendo sumisión a las mujeres y abnegación a las madres. Flaco favor le hace a las mujeres maltratadas. Lanza mensajes muy desafortunados. Necesita un descanso televisivo. Y ayuda. Por su propio bien y el de todos”.

Todo comenzó a raíz del debate que se generaba nuevamente en 'Sálvame' acerca de la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores. Paz expresaba sentir "tristeza" por el distanciamiento que sigue existiendo entre madre e hija: "Si yo pudiera las cogería y las encerraría en una habitación, y que se dijeran todo lo que se tienen que decir. Y hasta que no se digan 'te quiero', no salen de ahí. Solamente hay que decir 'te quiero', y olvida. Porque si vivimos con el rencor... Con el pasado no se quiere. Hay que vivir el presente, el pasado ya no existe", argumentaba.

Ya en ese mismo momento, el colaborador Kiko Hernández intentó que Padilla entrara en razón con una rápida comparación: "¿Tú dirías que una señora que ha sido maltratada vaya con su maltratador, y que se digan te quiero? ¡Es una locura, por Dios!". Pero ella siguió en sus trece: "El amor, como concepto. El amor incondicional, el amor generoso, el amor por el que antepongo a mi rabia, mi odio, mi envidia… todo. Antepongo el amor. Si hay amor, olvidamos el rencor. Si hay amor, olvidamos lo que ha sucedido". No contenta, añadió a su 'speech': "Hay que tener el alma blanca. Todos hemos sufrido y nos han dado palos que nos han hecho levantar cabeza. Pero para volver a empezar sólo está el amor".