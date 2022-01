La visita de Lolita a 'Sábado Deluxe' estuvo plagada de bonitas anécdotas que Flores vivió en algún momento con su madre Lola Flores o con su hija Elena Furiase. Sin embargo, también hubo un momento de tensión entre ella y Jorge Javier por un elemento inesperado, las series turcas.

La cantante del 'Sarandonga' confesó en un momento dado ser fan del actor de novelas turcas Can Yaman. Estas breves declaraciones fueron suficientes para que el presentador la frenara en seco: "Oye, cuidado, aquí las series turcas no se nombran", le dijo seriamente."¡Ah! ¿Porque son de la otra cadena?", preguntó la invitada, recibiendo una carcajada por parte de Jorge.

"Bueno pero Can Yaman es universal, ¿o a ti no te gusta Can Yaman?", preguntó ella. "No sé quién es ni lo quiero saber. Ahí empezó el mal. ¡Al enemigo ni agua!" decía Vázquez indignado. "Oye perdona, de enemigo nada, que me dan de comer todo el año", apuntaba la cantante haciendo un guiño a su papel como jueza en 'Tu cara me suena'.

"Nosotros con Turquía no queremos tener absolutamente nada", sentenciaba el presentador. Sin embargo, Lydia Lozano intervino rápidamente para aclarar quién era el famoso actor: "¡Can Yaman es de Divinity, Jorge!". Unas declaraciones que hicieron rectificar al veterano presentador: "Ah vale...si es de Divinity sí".

Este pique se produce después de que la versión diaria de 'Sálvame' se haya visto resentida por el creciente éxito de 'Tierra amarga', que en las últimas semanas ha arrebatado el liderazgo al programa vespertino de la cadena. Además, otras series como 'Mujer', 'Infiel' o 'Mi hija' han contribuido a reforzar la parrilla de Antena 3, otorgándole el liderazgo en más de una ocasión.