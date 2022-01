Imposible. Así es tomar una decisión que contente a todos. Y más sin con ese "todos" nos referimos a la audiencia de "El Hormiguero". Y es que no han sido pocos los seguidores del programa que presenta Pablo Motos que han manifestado su desencanto con la elección de los invitados de la presente semana. "Ya cansa".

La nómina de invitados de la próxima semana estará formada por dos músicos, una presentadora y un actor. A saber, Pablo Alborán (lunes), Manuel Alejandro (martes), Julia Otero (miércoles) y Will Smith (jueves).

Las críticas se centraron en la elección de uno de ellos. En concreto, de Will Smith. "Ya cansa", "siempre los mismos", "ya aburre", han escrito algunos seguidores del programa a través de Twitter.

Resulta difícil valorar si ya son reiterativas las visitas de Will Smith, lo que sí es llamativo, y eso es innegable, es la asiduidad con la que el actor, una estrella mundial, visita el plató de "El hormiguero". Con su visita de esta semana, serán ocho las veces que comparte mesa con las hormigas. No es casualidad. Tal y como él ha reconocido en más de una ocasión, Pablo Motos guarda una gran relación con Will Smith. Tanto, que trasciende de lo profesional hasta lo personal.

Pablo Alborán es otro de los habituales en el programa. El cantante español, uno de los más exitosos de los últimos años, sigue triunfando. Prueba de ello es que muchos de los seguidores del programa han aplaudido su entrevista, en la que el cantante presentó su nuevo single, Castillos de Arena, que se estrenó el 14 de enero.

El cantante también habló de la preparación para su próxima gira de teatros: "Me exige de ocho a once horas diarias de piano, guitarra y voz, estoy revisando todo mi repertorio, rearmonizando y redescubriendo mis canciones".

El programa presentado por Pablo Motos es un clásico que lleva en antena más de 15 años. Con el paso de los años se ha ido afianzando en lo que audiencia se refiere. En sus inicios promediaba un 9,7% de cuota de pantalla, mientras que ahora su "share" supera el 15%.

Además de Pablo Motos, en el programa tienen gran peso "Trancas", "Barrancas" y "Petancas", tres hormigas que ponen la nota de humor con pequeñas intervenciones.

La nómina de colaboradores del programa es muy amplia. En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó. Anteriormente fueron habituales Anna Simón, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Karlos Arguiñano o Cristina Pedroche.