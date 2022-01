Nunca llueve a gusto de todos y si presentas un programa como ‘El Hormiguero’, que ha superado en varias ocasiones los cuatro millones de espectadores (lo hizo con Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Santiago Abascal), estás sujeto a comentarios de todo tipo. Muchos de ellos son positivos, de hecho, la mayoría. Solo así se explica que el espacio en cuestión lleve la friolera de 16 años en antena. Sin embargo, algunas de estas críticas no son tan buenas, como veremos a continuación.

En la presente semana del 24 al 27 de enero el programa anunció que contaría con los siguientes invitados: Natalia Verbeke, Clara Galle y Julio Peña, Edurne y Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero visitarán a Pablo Motos y sus hormigas. Uno de ellos no ha dejado satisfechos a varios usuarios en redes sociales, y así lo han expresado.

Natalia Verbeke, el lunes 24

El lunes, 24 de enero, Pablo Motos arrancará la semana con la visita de la actriz Natalia Verbeke, que presentará en 'El Hormiguero' su nueva serie, que lleva por título 'Todos mienten’, en la que aparecerá la castellonense Carmen Arrufat.

Clara Galle y Julio Peña, el martes 25

Los actores Clara Galle y Julio Peña asistirán por primera vez a 'El Hormiguero'. Ambos intérpretes son los protagonistas de la película 'A través de mi ventana', que se estrenará en Netflix.

Edurne, el miércoles 26

La cantante pondrá la nota musical para presentar su nuevo disco, titulado 'Catarsis Deluxe'.

Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero, el jueves 27

El presidente de Cantabria y el alcalde de Vigo repasarán la actualidad política en el espacio. Es precisamente el primero de ellos quien más malestar ha generado entre algunos seguidores del programa, que no han dudado en criticar la frecuencia en la que Revilla aparece en la pequeña pantalla. “Revilla otra vez????? Porqué??????!!!!!!”, afirma sandrimr80 en Instagram. También en Twitter los usuarios no han dudado en criticar la asiduidad del mediático político con mensajes como este: “Revilla en el Hormiguero? Ya me estaba empezando a preocupar porque hacía días que no iba”.