Alaska, Máximo Huerta e Inés Hernand han sido los protagonistas esta mañana en Benidorm. La cantante, la influencer y el presentador son los encargados de conducir las galas del Benidorm Fest, que arranca esta noche a las 22:40 con su primera semifinal en La 1.

"Benidorm es una de esas ciudad que he decidido adoptar. (...) Es una ciudad que Europa entiende bien. Me parece inteligente que salga aquí el representante de España", ha comenzado diciendo Alaska en la rueda de prensa a la que ha podido asistir YOTELE. La cantante, que ya se puso al frente de la preselección de 2009, reconoce que ve "fenomenal" a los candidatos, aunque no quiere desvelar su favorito.

"No me voy a mojar, porque no me parece justo. Solamente dos años de mi vida no me he puesto furiosa con mis favoritos. Una fue 2009 y esta es otra. Obviamente tengo mis preferencias, pero no las puedes saber", ha expresado la cantante, muy en la línea de Máximo Huerta, que destaca que no tienen una favorita "sino varias".

"Benidorm es disruptiva, es la primera ciudad en acoger el topless, y el Benidorm Fest presenta canciones no normativas, diversas y bien seleccionadas y es una oportunidad única para los artistas y RTVE de brillar", ha expresado por su parte Hernand, presentadora del espacio de Playz 'Gen Z'. La influencer salta por primera vez al prime time de la pública: "Me llamó Ana María Bordas -directora de entretenimiento de TVE- y me emocionó", reconoce Hernand.

Por su parte, Máximo Huerta también ha mostrado su ilusión porque "soy eurofan desde Conchita Bautista". El presentador ha avanzado que las puestas en escena de las candidaturas "son tremendas". "Creo lo que se abre la puerta para que los artistas quieran venir. Están sonando todas las canciones. Ni una campaña de radio", afirma el conductor. "Estoy presentando un magacín en la televisión autonómica valenciana y he pedido toda la semana libre para volcarme en esto. Esto es lo más", ha añadido.

En el supuesto de que tras el Benidorm Fest España gane de una vez por todas Eurovisión, los tres lo tienen claro: "Queremos presentar el Festival".

Salvador Sobral y Marlon actuarán en la primera semifinal

Durante el encuentro de los medios también se han desvelado algunas sorpresas de la primera semifinal, como el nombre de los artistas que actuarán como invitados. Además del grupo asturiano Marlon, también participa en la gala el ganador de Eurovisión 2017 Salvador Sobral.

Así se darán los votos

Durante la rueda de prensa también se ha confirmado el método en el que se desvelarán los resultados de las votaciones. Máximo Huerta ha contado que se verán los cuatro artistas más votados del jurado profesional, el jurado internacional, el jurado demoscópico y el televoto por separado para dar más emoción televisiva. La suma de todos estos votos darán como resultado los 4 artistas que pasen a la gran final. De esta manera, y al contrario de las semifinales de Eurovisión, los espectadores podrán conocer qué candidatura parte con ventaja de cara a la final del sábado.