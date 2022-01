Tania no dijo la verdad en su intervención en 'La isla de las tentaciones: seis meses después'. La modelo ha reconocido que ella mintió después de que negase que le había sido desleal a Alejandro en su reencuentro con su tentador en el especial del reality: "Él y yo sí que nos besamos".

"Me equivoqué y me arrepiento no solo de haber tenido algo contigo, sino también de darte un minuto aquí. Soy una mentirosa porque no he querido reconocer la verdad por no hacerle daño a Alejandro, pero tú has sido mala persona porque me has humillado por redes sociales", aseguró Tania en su tenso enfrentamiento con Stiven en el debate final, llegándose a encararse con él: "Tú y yo no nos pudimos acostar porque tú no diste la talla y no se te levantaba".

Esta última frase de Tania hizo que Sandra Barneda interviniese, dándole un considerable zasca a la modelo canaria por su contradicción: "Igual de feo que me pareció que entraras y dijeras que Tania se había acostado contigo, Tania, también me parece igual de feo que digas que no te acostaste con él porque no se te levantaba".

"Os habéis puesto al mismo nivel: si no se levanta, da igual, porque si se le hubiera levantado, te habrías acostado con él. La intención es la misma", afirmó la presentadora. "Yo tenía intención de acostarme contigo, lo reconozco, me ponías muchísimo. Pero te dije que me había arrepentido", dijo Tania.