El restaurante de 'First dates' abrió este jueves sus puertas para recibir a Sandra, una mujer "muy activa" durante todo el día. "Hasta que me acuesto no paro", aseguró la empresaria durante su presentación. El dating show le organizó una cita a ciegas con Fernando, que lleva un estilo de vida mucho más tranquilo.

"El covid me ha venido bien entre comillas, porque he podido parar a pensar en mí y en que la vida que llevaba no era la más adecuada. Siento mucho lo que está pasando en el mundo, pero tengo que reconocer que para mí ha sido un antes y un después en mi vida", aseguró el madrileño. Después de las presentaciones, los dos comensales pasaron al interior del restaurante para disfrutar de la velada y conocerse más en profundidad. "Soy empresaria del sector de la automoción. Viene de familia, mi padre ha tenido taller toda la vida. Él dirige una y yo tengo la mía en Reus con mi equipo", desveló Sandra. Fernando, por su parte, explicó que se dedica al marketing y las relaciones públicas. "También estuve en una agencia de comunicación, y ahora mismo estoy sin trabajar", apuntó. En concreto, lleva dos años en esta situación: "Estoy entre Marbella y Madrid. Ahora estoy tranquilo, me lo puedo permitir". "Qué bien. Pues si te lo puedes permitir, adelante", respondió Sandra, que en unos totales a cámara amplió su perspectiva sobre lo que le había contado Fernando: "Yo no quiero mantener a nadie, eso está clarísimo. Ni que me mantengan ni mantener" Sin embargo, esto no acabó siendo un problema en el momento de tomar la decisión final. Fernando aseguró que había estado muy a gusto con Sandra y que estaba dispuesto a tener una segunda cita, mientras que ella se mantuvo en esa misma línea: "Me lo he pasado muy bien".