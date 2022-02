Jorge Javier Vázquez ha experimentado un gran cambio físico con el paso del tiempo. El presentador de Mediaset llegó a perder 15 kilos con ayuda de una dieta sana y ejercicio físico, lo que unido a varios retoques en su rostro, le ayudó a obtener el cuerpo que deseaba. Sin embargo, durante la tarde de este martes ha aparecido ante las cámaras con un aspecto notablemente distinto al que nos tiene acostumbrados.

El presentador ha irrumpido en el set del 'Lemon Tea' para tomar las riendas de 'Sálvame Naranja' con la cara visiblemente hinchada. "Yo quería decir algo, tendré que explicar esto", ha comenzado diciendo Jorge Javier mientras se señalaba el rostro, consciente de que su imagen iba a despertar todo tipo de reacciones en las redes sociales.

"Me he levantado así y mira qué ojos. Pero claro, el deber es el deber", ha añadido Jorge Javier delante de María Patiño. La periodista ha subrayado que "no vivimos de nuestro cuerpo", mientras que Terelu Campos ha bromeado con el aspecto de su compañero: "Yo creo que pueden soportarte así".

El conductor de 'Sálvame' ha confiado en que la hinchazón vaya desapareciendo a lo largo de la tarde: "Esperemos que de aquí a la noche esto se vaya bajando". "Y si no, a lo mejor va a peor. Otro motivo para ver el programa, ¿no?", ha apuntado entre risas. Más adelante, a la vuelta de una publicidad, ha tirado de humor para restarle importancia: "Me he puesto así los ojos porque son tendencia en Broadway".