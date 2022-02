Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre siempre han mantenido un excelente 'feeling'. Desde el momento en el que la actual pareja del empresario Rosauro Varo y el actor de Castellón coincidieron en la exitosa serie 'Sin tetas no hay paraíso' ambos se convirtieron en la pareja de moda de principios de los 2000. Tal era la compenetración entre la actriz y El Duque, el papel de Silvestre en la ficción, que los rumores de una posible relación entre ambos cobró una fuerza inusitada.

Después de muchos años, en los que ninguno de los dos se ha referido a aquella etapa y un hipotético idilio, Amaia Salamanca ha retomado el tema. Y lo ha hecho durante su participación en el programa de Cuatro 'Planeta Calleja'. El aventurero preguntó sin tapujos a Amaia lo que mucha gente, sobre todo los fans de los intérpretes, se había planteado alguna vez: "¿Te liaste con Miguel Ángel Silvestre?".

Amaia Salamanca puso tensión al momento. Tras unos instantes de pausa, la actriz acabó por sincerarse. "No, no hubo nada de nada. Se trata de un compañero maravilloso y disfrutamos mucho cuando trabajamos juntos. Pero no ha habido nada más", dijo la actriz, que sí reconoció que em aquella época de 'Sin tetas...' la gente le preguntaba siempre por Miguel Ángel Silvestre cuando le solicitaban autógrafos.