"Me pidió que saliera de su vida y yo se lo he respetado". Así afirmó un conocido presentador cómo fue el final de su relación sentimental con el popular Jordi González, uno de los rostros más destacados de Telecinco y actualmente uno de los que está al frente de 'Secret Story'. La confesión dejó sorprendidos a sus seguidores, ya que muchos de ellos desconocían la relación sentimental entre ambos.

Y vaya si la hubo. Según afirman algunos de los seguidores del presentador, fue de varios años. Pero todo acabó por romperse y, como él mismo revela, Jordi González decidió pasar al "contacto cero". "Me pidió que saliese de su vida y yo se lo he respetado. Así de sencillo. Deseo que le vaya bien", ha afirmado.

El presentador en cuestión no es otro que Enric Escudé, uno de los rostros televisivos más populares de finales de los 90 y principios del nuevo siglo. Primero destacó en el célebre programa infantil 'Megatrix' y, posteriormente, pasó por otros espacios de la televisión nacional como 'TNT'.

Tal y como él mismo afirma, mantuvo una relación con Jordi González. A juzgar por sus palabras, la cosa no acabó muy bien. "No me quedo con lo negativo. Me quedo con lo bueno por muy mal que lo haya pasado y haya sufrido", asegura.

Jordi González es un presentador que lleva casi tres décadas en activo. Se dio a conocer en el programa 'Moros y cristianos'. Posteriormente participó en programas conocidos como 'La casa de tu vida', 'Gran Hermano', 'Crónicas Marcianas' o 'TNT', donde coincidió con Escudé.

En los últimos tiempos ha participado en programas como 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o, más recientemente, 'Secret Story'.

Famosos en 'Secret Story'

Tras una primera edición de famosos, 'Secret Story' ha vuelto ahora a la pequeña pantalla con anínimos. Si bien, pese a ello, Telecinco ha decidido contar con VIPs como reclamo. La semana pasada fue Lydia Lozano la que se adentró en 'La casa de los secretos' para desvalijarla junto a un grupo de asaltantes. Para ésta está previsto que sea Kiko Rivera quien se encuentre con los concursantes.

Kiko pasará unos días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, que le suena y mucho, ya que participó en 'GH VIP 3' y en el último 'GH Dúo'. "Estoy encantado de poder vivir de nuevo esa experiencia, aunque no sea concursando, pero con la misión que me mandéis ¡Encantado de la vida!", expresó él durante la conexión con la presentadora.

No obstante, el público ha pedido a la organización que Kiko Rivera no entre en la casa de Secret Story tras su polémica entrevista "Solicitamos a @SecretStory_es Que después de ver la portada del @Lecturas De hoy, el señor Kiko Rivera no entre en la casa de Guadalix. .- Sería indignante y daría muy mala imagen premiar por tener contenido actos como este". "Espero que después de esto Kiko Rivera no entré a la casa. No podéis dañar más el concurso.. "Anda que meter está noche a Kiko Rivera después de la portada de hoy es repugnante no hace falta que entre ese tipo la casa está bien como esta".