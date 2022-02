El Benidorm Fest también ha estado presente en los sketches de la última entrega de 'Polònia'. El programa de sátira de TV3 se ha reído este jueves de la situación actual de la Casa Real con 'Ay, papá', una canción parodia del éxito de Rigoberta Bandini, que ha presentado una clon de Alaska: "Lo siguientes participantes llevan representando a España durante muchos años, y les gustaría seguir haciéndolo durante otros muchos más. Un fuerte aplauso para Rigoberto Borboni".

"Tú que te has ido huyendo de la Fiscalía. Hazme un favor, no me compliques más la vida. ¡Ahí estás bien! A ti que tienes siempre un AVE a la Meca y te has llevado comisión por tantas guerras. ¡Escúchame! Papá, papá, papá, no vuelvas por acá. Vas con la chorra fuera al puro estilo Pornhub. Papá, papá, papá. No vuelvas papapapapapapapa... papá. Adiós papapapapapapapa... papá", dice la primera parte de la canción interpretada por un doble del rey Felipe VI.

"Que ya hay bastante con el pollo de Cristina. Solo nos falta tus deslices con Corina. ¡Ahí estás bien! Papá, papá, papá, la cosa está muy mal. Vas con la chorra fuera al puro estilo Pornhub. Papá, papá, papá. No vuelvas papapapapapapapa... papá. Porfa papapapapapapapa... papá", reza el segundo estribillo de la canción.

Para finalizar, siguiendo la estela de la teta con forma de globo terráqueo de la actuación de Rigoberta, el 'Polònia' remata el número musical con dos testículos gigantes sobre su particular escenario: "No sé por qué son tan enorme tus pelotas. Sin ellas no habría que mentir como idiotas".

"¡Lo sabes bien! ¡Qué fuiste Rey! ¡Papá, papa, papá!", concluye esta canción satírica. "Bueno, maravilloso. Me atrevo a decir que seguro que ganen sin necesidad de pasar por el voto popular. Vamos, como siempre", retama el sketch la doble de Alaska.