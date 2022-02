La victoria de Chanel en el Benidorm Fest se ha tratado incluso en 'Sálvame'. Días después de una primera defensa de Jorge Javier hacia la representante de España en el Festival de Eurovisión este año en Turín, el presentador ha querido enviarle un mensaje de apoyo público.

El catalán no dudó en tratar el asunto cuando surgió en mitad de la entrega de 'Sábado Deluxe': "Entramos en un tema muy complicado. Hay muchos eurofans que son auténticos coñazos. Los he dicho y lo sostendré siempre", sentenció en referencia a un sector de los seguidores del certamen europeo. "Lo que hay que decirle a Chanel es que vaya a pasárselo bien, que pase de esta gente que está amargada y remojada en odio. Que disfrute y que si no gana, no pasa nada", expresó.

El presentador destacó que Chanel solo está trabajando y que no merece la cantidad de mensajes negativos que está recibiendo: "¿Esta chica ha cometido un delito? Joder, se ha presentado a un concurso y la han elegido. Lo que no puedes hacer es masacrarle la vida y amargarle su trabajo", sentenció en contra de los que han cargado incluso con insultos y amenazas contra la cantante.