Anabel Pantoja ha cambiado de opinión. Tan solo un día después de anunciar su intención de abandonar 'Sálvame', la colaboradora ha regresado este martes a plató para aclarar su futuro en el formato y pedir disculpas por su comportamiento.

La tertuliana estalló durante la tarde del lunes debido a la presión mediática que está sufriendo tras su ruptura con Omar Sánchez: "No me interesa estar aquí. De verdad, no me interesa por mi salud mental. Me fui de aquí mal. He vuelto para intentar despejarme, volver a una rutina y porque viene bien el dinero, pero esto me está superando".

Solo 24 horas más tarde, ha mostrado una actitud muy distinta y ha hecho autocrítica: "Ayer me comporté como una niña pequeña y como una niña caprichosa. Creo que este programa y la gente se merece que esté aquí". "Patiné y pido perdón, sobre todo a la gente y los cámaras que están detrás. Ayer me desbordé porque tengo muchas cosas encima", ha explicado en el primer tramo de 'Sálvame'.

Si la de este lunes no fue una tarde fácil para Anabel, la de hoy tampoco lo ha sido. Buena parte del programa ha girado en torno a la entrevista que ha concedido Omar Sánchez a la revista Semana y que verá la luz mañana. "Pienso que habrá un punto de inflexión", ha reconocido Anabel.

La influencer aconsejó a su expareja que no diera ese paso por todo lo que implica, pero a pesar de todo, él ha decidido romper su silencio para dar su versión sobre la ruptura. "Cada uno es libre, yo solo doy mi opinión", ha dejado claro Anabel Pantoja.