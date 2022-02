La tensión entre Rocío Carrasco y Gloria Camila va en aumento. Este lunes, en una nueva entrega de 'Montealto: regreso a la casa', la protagonista del espacio hizo una breve pero significativa valoración sobre las últimas palabras que le ha dedicado su hermana desde 'Ya son los ocho'. "Me ha parecido una intervención equivocada y temeraria", comenzó diciendo.

Cabe recordar que ayer, en el programa de Sonsoles Ónega, Gloria Camila no dudó en señalar directamente a Fidel Albiac y calificar como "negativa" la influencia que, según su punto de vista, estaría ejerciendo sobre su hermana: "Creo que se dirigía a nosotros como 'los inmigrantes'. Una vez me preguntó por la edad de mi padre y dijo que ya estaría para el arrastre. A una niña no tienes que decirle esos comentarios".

Pero colaboradora de 'Ya son las ocho' no se quedó ahí y también cuestionó los documentos que encontró Rocío Carrasco en el dormitorio de su madre, los cuales no dejarían en buen lugar a buena parte de su familia: "Si tanta verdad había ahí y tan malos eran todos... ¿Por qué siguió manteniendo la relación?".

Anoche, en el plató de 'Montealto: regreso a la casa', la hija de Rocío Jurado escuchó con atención las palabras de Gloria Camila y lanzó una advertencia: "Ahora mismo no voy a contestar. Prefiero contestar en el comedor y en el despacho. No voy a contar hasta 10, voy a contar hasta el viernes". "El despacho es muy oportuno", aseguró.

El programa también mostró lo que había dicho su hermana sobre los meses posteriores a la muerte de Rocío Jurado: "Me sorprende que diga que no estuvo con nosotros en ese tiempo, porque sí estuvo. Fue años después cuando decidió alejarse. Mi hermano y yo también hemos tenido una infancia complicada (...) lo pasamos mal todos". Además, salió en defensa de Ortega Cano: "Si mi padre no pagó algo en ningún momento es porque no había necesidad o porque no había dinero".

Rocío Carrasco insistió en que va a responder a todo lo que ha dicho Gloria Camila el próximo viernes en Telecinco: "Tenemos plancha".