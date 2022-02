El documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, puso en la palestra a Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado. Su imagen pública dio un vuelco desde la emisión de ese programa y provocó el despido de Antonio David de Mediaset, aunque posteriormente fue declarado nulo. Otra de las consecuencias que trajo consigo el éxito del programa, que levantó ampollas y se convirtió incluso en debate político, fue el regreso a los platós de la protagonista, que consiguió un nuevo trabajo como colaboradora en ‘Sálvame’. “Es el anuncio más deseado. Su proyecto más esperado y el nuestro también. Rocío vuelve a Telecinco y ficha por 'Sálvame'", anunciaba Jorge Javier Vázquez, presentador del programa.

Después de ese fichaje de campanillas sorprendió sobremanera que la hija de Rocío Jurado solo apareciera en dos programas, un hecho por el que fue preguntada la amiga de Rociíto, Carlota Corredera, habitual también de los programas de Mediaset: "No tengo ni idea, además yo no he coincidido con ella nunca como defensora -de la audiencia, el papel que tenía Carrasco-".

Las verdaderas razones de la ausencia de Rocío Carrasco

El encargado de salir al paso del presunto despido de esta figura mediática fue el director del programa Sálvame, David Valldeperas, que explicó los motivos de esta sonada ausencia: "Era una cosita para el verano y ahora pues está preparando lo nuevo", ha dicho, haciendo referencia al nuevo documental 'En el nombre de Rocío' que está a punto de estrenarse. En él, Carrasco podría hacer públicos unos escritos personales que revelarían la relación real que su madre tenía con Ortega Cano y sus hermanos.

El estreno del nuevo documental de Rocío Carrasco parece inminente. Eso si en los despachos de Telecinco nada echa para atrás su emisión. Mientras la cúpula de la cadena decide sobre los tiempos y la forma en la que el público podrá conocer todos los detalles que la hija de la más grande desvelará en 'En el nombre de Rocío', la familia Mohedano ha cerrado filas una vez más demostrando su unión inquebrantable en los actos que se han celebrado este fin de semana en Chipiona con motivo del que hubiese sido el 77 cumpleaños de Rocío Jurado.

Gloria y Amador Mohedano, Gloria Camila, José Ortega Cano, Rocío y David Flores... todos juntos demostrando que siguen siendo una piña y que en nada ha afectado a la armonía familiar las informaciones que apuntan a que Rocío Carrasco podría hacer públicos unos escritos íntimos que desvelarían la verdadera relación que su madre tenía con su marido y con sus hermanos, cuya imagen quedaría seriamente dañada.