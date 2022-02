'El Intermedio' arrancó el lunes su semana con una ausencia bastante inusual. Sandra Sabatés, copresentadora del espacio junto al Gran Wyoming, está de baja por covid. La noticia la comunicó la propia periodista en una videollamada con el programa de laSexta.

El presentador dio paso a su compañera, confinada en casa: "Quiero saludarla porque hoy, siendo San Valentín, ha decidido no pasar este día conmigo", bromeaba Wyoming. Ella daba la explicación real: "Me he quedado en casa, realmente, porque este fin de semana di positivo por coronavirus".

"Me encuentro bien, estoy perfectamente, solo un poquito congestionada, acatarrada, síntomas muy leves gracias a las vacunas", comentó Sabatés, que explicó que se va a tener que ausentar toda la semana: "El médico me ha dicho que una semanita en casa y lo más importante, que me mantenga muy alejada de ti", replicó a Wyoming.

"El médico que no se interponga entre nosotros, además, con un médico en el programa ya tenemos suficiente", añadió él, refiriéndose a él, que tiene la carrera de medicina.

Ante esta baja, el programa ha tenido que buscar a una sustituta, que no es otra que la colaboradora del espacio Andrea Ropero. "Arrancamos con nuestra página de actualidad, saludando a Andrea Ropero y esto demuestra que solo yo soy necesario", volvió a bromear el conductor.