Un abandono de plató totalmente inesperado el que se vivió en 'Sálvame', el programa de telecinco que acumula un gran número de audiencia. La popular colaboradora María Patiño se molestó con Jorge Javier, presentador del programa y le acusó de causarle inseguridad.

Los hechos se desencadenaron cuando el presentador respondió a Patiño, que pedía urgentemente la palabra: "Acabamos de venir del 'Lemon Tea', déjame repartir un poquito de juego que ya has hablado de cuatro a cinco". "Si os molesto, me voy", dijo ella. De repente comenzó a avanzar por las escaleras, sorprendiendo a los allí presentes. "María, que es una broma", le decían.

La colaboradora, que estaba muy afectada, se le vio incluso como se le caían las lágrimas. Jorge Javier Vázquez se fue tras ella para entender lo que estaba ocurriendo y Patiño se ha sincerado con él: “Me creas mucha inseguridad. Como siempre me haces las mismas bromas, siento que a veces soy un coñazo".

Jorge Javier abrazó a su compañera e intentó explicarle que todo eran bromas. Patiño siguió explicando su postura: "Llevo días con inseguridad porque había muchas veces que me cortabas. Pensaba que lo estaba haciendo mal y me estaba volviendo loca porque hablaba en exceso"

La acción que preocupó a Patiño

La colaboradora incluso escuchó por el pinganillo que David Valldeperas le decía a Jorge Javier que tenía que cortarla y dar paso al siguiente vídeo. El director explicó que no era nada personal ni tampoco una broma. De hecho Valldeperas estalló a reír: "Hay una escaleta y unos tiempos, no es que no me parezca poco interesante lo que hayas dicho", explicó. "Me he ido a casa llorando porque pensaba que estaba trastornada y resulta que son las bromas del director. Tú juegas con él, y jugáis con mi alma y mi corazón", dijo ella con su habitual intensidad.