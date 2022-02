La prensa del corazón no destaca en este país precisamente por andar sobrada de ética. La última controversia la ha protagonizado la revista Lecturas, que ha forzado a la hija de Mila Ximénez y Manolo Santana a salir al paso de unas informaciones sobre su herencia. La publicación aseguraba que el extenista no habría dejado ni un solo euro a Alba, que reside en los Países Bajos junto a su marido, el empresario Aviv Miron, y sus dos hijos.

Lecturas aseguraba en su portada que Mila Ximénez le había dejado en vida a su única hija la friolera de 3 millones de euros, mientras Manolo Santana directamente le había desheredado. Es por esto y por la difícil situación que atraviesa Alba en la actualidad, por lo que ha querido entrar este miércoles por la tarde en ‘Sálvame’ vía telefónica para aclarar algunas dudas: “Estoy un poco nerviosa, pero la realidad es que desde que nací sabéis que siempre he salido en la prensa por mis padres, y eso siempre ha sido un orgullo. He intentado ser amable y tener una buena relación con la prensa”, ha comenzado diciendo.

“Cuando fallecen mis padres intento hablar amablemente con la prensa porque pensé que me dejarían tranquila. En las últimas semanas han venido a Holanda prensa para seguirme, y he tenido ansiedad y lo he pasado mal”, le ha asegurado a Jorge Javier con la voz entrecortada.

Respecto a la noticia en cuestión que le ha quitado literalmente el sueño a Alba Santana, la protagonista se ha mostrado de lo más contundente y no ha dudado en desmentir esa información: “La semana pasada me encuentro con una portada en un medio, un medio amigo de mi madre. La noticia no es verdad, ni mi madre me ha dejado esa cantidad de dinero ni mi padre me ha dejado sin nada. No paran de llamarme, y quiero decir que yo no quiero hacer ninguna declaración para ninguna revista, solo quiero seguir con mi vida y estar bien. Esto se me ha ido de las manos y no sé cómo gestionarlo para que se me deje un poquito en paz”, concluyó mientras los colaboradores de Sálvame permanecieron en silencio respetando a la hija de su compañera recientemente fallecida.