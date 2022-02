Francisco Carrascosa es un amante de los cruceros. De hecho este castellonense ya ha disfrutado de cuatro, siendo el último el más mediático de todos los que ha completado. Y no por los puertos en los que atracó el barco –Barcelona, Nápoles, Civitavecchia y Valencian-, sino porque unas cámaras grababan buena parte de sus movimientos para posteriormente emitirlos en el programa First Dates Crucero que comenzó a emitir la segunda edición este mismo lunes.

Un centenar de solteros, entre los que se encuentra el citado Francisco Carrascosa, se embarcan en el crucero en busca del amor, aunque el protagonista en cuestión ya nos adelanta que al menos por su parte Cupido no actuó: “La chica era encantadora, pero no era mi tipo. Cuando me dijo que fumaba se me hizo imposible porque me molesta mucho el tabaco, soy muy maniático de los olores”. De todas formas, pese a no cumplir con su primer propósito asegura que terminó “encantado” con la experiencia, y que la repetiría “mañana sin pensarlo, aunque con otra chica como cita”.

Rodaje en septiembre

Francisco cuenta que su crucero se realizó entre el 18 y el 25 de septiembre, y que su intención era la de encontrar pareja y pasárselo bien: “Tenía a mis hijos muy presentes y tenía claro que no iba a hacer nada de lo que se pudieran avergonzar. Delante de millones de espectadores no voy a contar intimidades mías ni hablar de sexo. Aunque me hubieran puesto delante un ‘pibonazo’ no iba a hacer nada”.

De hecho, relata el varón que le propusieron un par de planes que se negó a realizar por este motivo: “Conté que antes, cuando vivía en Benicàssim, si hacía un mojito a una invitada siempre repetía, así que se quedaron con eso y quisieron que prepara un mojito para mi cita”.

‘Duelo’ de Rolex con Jesús Vázquez

Antes de la cita, este mediático castellonense relata el encuentro con el presentador del programa, Jesús Vázquez: “Empezamos a hablar y vi que me miraba el reloj porque los dos llevábamos un Rolex. Bromeé con él al decirle que no le cambiaba mi Rolex por el suyo”.

La cena de Firt Dates, almuerzo

Las populares cenas de First Dates, en este caso First Dates Crucero, son más bien almuerzos. Y es que no se le puede llamar de otra forma a una comida que se realiza a las 11.00 horas. “Al ser en interior no se ve que la cena es de día. Como anécdota, recuerdo que al chico que me ponía los micrófonos le llamó la atención que fuera en corbata, pero si no voy en camiseta y vaqueros en mi día a día tampoco voy a ir así para que me vea toda España”.

Cuando se apagaban las cámaras, Francisco, que llegó a Castelló con 15 años tras nacer en Valencia y que ha pasado grandes periodos de tiempo en Madrid, relata que “era una locura”. Se lo pasó en grande así este mediático personaje con cierta experiencia en la pequeña pantalla, pues ya participó hace la friolera de 30 años en ‘Amor a primera vista’ de la extinta Canal 9.

Francisco Carrascosa se muestra también agradecido al trato dispensado tanto por Jesús Vázquez, que ha cogido el testigo de Carlos Sobera, como por sus colaboradores Lidia Torrent, Matías Roure y las gemelas Marisa y Cristian Zapata. Confiesa también que los participantes no solo reciben una pequeña remuneración, sino que son dados de alta por la Seguridad Social para evitar incidentes, “aunque el premio que buscaba es el amor”, que se sometió a la friolera de cuatro pruebas PCR en el barco para comprobar que no era portador de coronavirus, y que se quedó con las ganas de encontrar pareja: “Ahora la buscaré por Castellón”.

