Isabel Díaz Ayuso e Iñaki López se han enganchado en Twitter a raíz del ofrecimiento que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho los ciudadanos procedentes de Ucrania. La del Partido Popular escribía un tuit que era replicado por el periodista de laSexta, encadenando una posterior respuesta de ella.

"Ofrecemos al Gobierno todos nuestros centros hospitalarios y en especial el Zendal, para atender cualquier necesidad que precisen los ciudadanos procedentes de Ucrania. Construido junto al aeropuerto, el Zendal tiene disponibles 700 camas en 48 horas, 1.000 en una semana", anunciaba este domingo Ayuso en su cuenta de Twitter.

López lanzó una réplica. Aunque valoró el "fantástico ofrecimiento", aprovechaba para lanzarle un dardo a la política por el polémico hospital Zendal: "Aunque no servirá a quienes necesiten quirófano. Aún no tiene", escribía el periodista.

Ayuso, que no acostumbra a dar respuestas directas a través de las redes, no dudó en responder a López: "Agradezco que califiques de fantástico el ofrecimiento en este y resto de hospitales. Ahora bien, quien crea que las UCIS, las UCRIS y el estupendo personal sanitario no son útiles, sabrá de crítica política pero no de atención hospitalaria".

Tras este mensaje inesperado, Iñaki López explicaba sus palabras con otra respuesta: "Son muy útiles, Presidenta. De hecho, junto a la atención primaria, merecerían un mayor esfuerzo y atención. Se lo digo como usuario de nuestra sanidad pública, exhausta tras dos años de lucha con los medios y el personal menguado. ¡Un saludo!".