No ha podido ser elegido el mejor panadero artesano de España, pero la experiencia vivida no se la quita nadie. Antonio García Blanch, estandarte de la cuarta generación de Panadería Blanch de Castelló, acaba de participar en el Campeonato de España de Panadería Artesana en Madrid, donde se impuso el asturiano Samuel Suárez. No obstante, García no se fue de vacío, ya que el jurado le concedió tres premios especiales. Todas sus vivencias, este lunes en La Panderola (16.00 horas, con redifusión a las 20.00 y a las 23.30).

Pero el magacín de Medi TV contará con más protagonistas, entre ellos, Ximo Fabregat Ripollés, uno de los creadores del himno del Centenario del CD Castellón, que fue dado a conocer hace unos días. Director del grupo Els de la fileta ha compuesto cerca de 60 canciones, pero no había hecho nada de música de banda. Otro invitado será Pedro Berja, un joven chef menorquín que estudió el grado medio y superior de Cocina y Gastronomía en el CIPFP de Benicarló y que tras pasar por elBulli con Ferran Adrià regresa a la localidad del Baix Maestrat para impulsar un proyecto sobre tapas y colaborará con el CEEI. No faltará el apartado Castelló Conviu, ni el político --los partidos con representación en el Ayuntamiento de la capital de la Plana mandan sus propuestas--. También intervendrá el alcalde de Borriol, Hèctor Ramos; con Ana Babiloni como colaboradora. Una semana más llega La nostra agricultura (19.30, con repetición a las 23.00), el espacio en el que Víctor Viciedo analiza a fondo la actualidad agrícola de la provincia. También podrá verse la redifusión de Parlem de festes (12.00), de la mano de Lledó Lleó, y el reportaje resumen de dos horas del Marató bp Castelló (1.30), con imágenes exclusivas de Medi TV. 'Mediesports' Tras una nueva intensa jornada de Liga en Primera División y Primera RFEF, Medi TV analiza los encuentros disputados por el Villarreal CF y el CD Castellón. Y lo hará un lunes más en Mediesports, que tendrá una doble versión. Javi Mata será el encargado de llevar las riendas del espacio dedicado al Submarino (18.00, con repetición a las 22.00) y hablará de la goleada ante el Espanyol (5-1), con cuatro goles de Yeremy Pino. Tres puntos que dejan al equipo que dirige Unai Emery muy cerca de la zona Champions. Por su parte, Jorge Sastriques presenta la versión de un Castellón que ganó al Betis B (0-1). A las 18.30 y 22.30.