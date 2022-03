Han pasado ya 40 días de la bronca que lo cambió todo. Belén Esteban y Paz Padilla se enzarzaban en Sálvame en una discusión que concluyó con el abandono de esta última, visiblemente irritada. Desde entonces no hay noticias de la gaditana.

De hecho, los rumores sobre su salida definitivamente del programa de Telecinco no han hecho más que incrementarse y los espectadores más perspicaces no han tardado en evidenciar que la despedida está confirmada. De hecho, en un reciente vídeo publicado en las redes sociales del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez aparecen todos y cada uno de los colaboradores excepto precisamente Paz Padilla. ¿Casualidad? Está claro que no.

Pese a que la protagonista y sus compañeros han echado balones fuera siempre que se les ha preguntado, el último en pronunciarse al respecto ha sido su amigo Alonso Caparrós: “Yo la quiero mucho, no tiene nada que ver. El trabajo es una cosa y la amistad es otra". Dejaba patente por tanto Caparrós que la fisura entre el programa y Paz Padilla es más que manifiesta: “No tengo ni idea, hoy he soñado que de repente aparecía. Si te digo la verdad no he hablado de esto con ella. Sé que ha pasado un rato fastidiado, no tanto por el trabajo sino por las amistades y el compañerismo. Pero yo creo que está muy bien ahora. Ojalá vuelva". Sobre la ruptura de la relación entre la andaluza y Belén Esteban, Caparrós comentaba lo siguiente: “Estoy convencido que hablarán y en lo personal lo arreglarán, siempre pasa".

Las imágenes no engañan

Otra prueba manifiesta del adiós de Paz Padilla está en el citado vídeo que se publicó desde las redes sociales del programa que servía para promocionar la serie Pasió de Gavilanes. En el mismo aparecían el presentador Jorge Javier Vázquez junto a Carlota Corredera, y la recién fichada Adela González Acuña, así como todos los colaboradores: María Patiño, Terelu, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Laura Fa, Miguel Frigenti, Carmen Borrego, Anabel Pantoja... No falta ni uno. ¿Ni uno? Bueno, una: Paz Padilla.

La salida o no salida de Paz Padilla de ‘Sálvame’ es un tema sobre el que han preguntado a María Patiño. Y no ha querido mojarse sobre el tema: «Su futuro profesional lo desconozco», se ha limitado a decir.