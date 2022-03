María Teresa Campos dejó un emotivo momento en la última entrega de '10 momentos', el programa presentado por Anne Igartiburu en Telemadrid. Entre otros destacados momentos de su vida personal y profesional, la periodista hizo una reflexión sobre su situación actual en el mundo de la televisión al hablar de su medalla al Mérito al trabajo: "No puedo irme sin decir algo".

"No soy ni más ni menos que nadie. Soy una persona que ha trabajado mucho, que ha gustado su trabajo y ha hecho feliz a la gente. Habrá habido cosas que no habrán gustado. Como es lógico, todo no puede gustar. Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy sentada en mi casa", le dijo la periodista a Anne Igartiburu en Telemadrid.

Posteriormente, en dicha intervención, la veterana periodista aseguró que la situación de no tener un proyecto en televisión le hace mucho daño: "Creo que no es justo que a la única para la que no hay un sitio para ella sea yo".

"Hay sitios, para empezar, en el corazón de todos. Segundo, los platós son tu casa. Tú sabes presentar, hablar a cámara y comunicar. Eres maestras de todos", le contestó Anne Igartiburu. "Habrá quién piensa que yo quiero más, y no. No estoy hablando de hacer un programa, sino de una colaboración. Estoy hablando de un algo que me haga sentirme que me levanto por la mañana, y además de desayunar y otras cosas, decir que voy a ir aquí", aseguró María Teresa Campos.