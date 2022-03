Tamara Gorro está pasando por un mal momento en el plano personal y así ha quedado patente en su última aparición en el programa Viva la Vida de Telecinco. La exconcursante del ‘reality’ Mujeres y Hombres y Viceversa entró en directo para reprochar los comentarios de José Antonio Avilés, que insinuó la presencia de terceras personas en la ruptura de la ‘influencer’ con Garay, exjugador de equipos como Valencia o Real Madrid.

La llamada de Tamara no dejó indiferente a nadie, pues comenzó su alegato contra el colaborador de la siguiente manera: "Avilés, con todos mis respetos. Como no me creo ni una palabra de lo que dices, no hoy, sino nunca, tengo que decir que todo lo que dices en base a mí, de principio a fin, es falso". Quedó claro que a la exmujer de Garay no le sentaron bien los rumores de infidelidades en la relación: "Yo estoy encantada de hablaros y asumir ciertas críticas, pero tú no tienes ninguna información, querido. Cuando digo ninguna, es ninguna”.

Tamara continuó con sus críticas a Avilés, que no pudo reprimirse y soltó lo siguiente: "A mí esta señora me está acusando cuando yo lo único que tengo es una información, al igual que mis compañeros. Yo no doy información porque me la invente". Y es que el colaborador dio por hecho que la causa de la ruptura en la pareja se debió a la irrupción de terceras personas: “Me has llamado mentiroso, yo creo que ahora me puedo defender. Te vuelvo a repetir que, al igual que me han llegado informaciones de que hay terceras personas, le han llegado a otros compañeros y me parece muy cobarde tu actitud de atacarme y no a otros compañeros, solo porque no eres capaz de decir que ha habido terceras personas", ha gritado Avilés.

La exconcursante de programas como ‘Supervivientes’ confesó hace unas semanas que tras la ruptura está pasando una depresión e incluso que ha estado ingresada por una bajada drástica de peso. Unos problemas que se han puesto en duda en el mismo programa por Diego Arrabal.