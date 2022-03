El último capítulo del 'Sábado Deluxe' mostró lo que es llevar al extremo la 'adicción' a las operaciones estéticas. Leticia Sabater ha contado cómo han sido sus últimos retoques, que le han llevado a estar ocho horas en el quirófano --"la operación más larga de mi vida", confiesa-- y a pagar 15.000 euros por ¿mejorar? los pómulos, los ojos y la nariz de un rostro que ya no puede disimular los muchos pasos por el cirujano. Además, Leticia ha aprovechado para modelar una vez más sus glúteos y sus pechos.

A pesar de todo, Leticia asegura que "no tengo adicción a las operaciones... La única que me he hecho por capricho son los abdominales, el resto las necesitaba", apuntaba en su paso por el plató del programa de Telecinco, en el que apareció todavía con visibles señales de inflamación: "Me he operado hace tres semanas y esta es una recuperación de tres meses".

En esta última operación, Leticia Sabater se ha quitado todos los rellenos y le han quitado la piel sobrante. "Nunca en tu vida te has visto los ojos tan rectos", le dijo en tono de sorna Jorge Javier Vázquez, en referencia al conocido estrabismo de la entrevistada, del que se operó por primera vez en 2017.