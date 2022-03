'First dates' recibió esta semana en su restaurante a José, un barcelonés apasionado del cine y amante del género del terror. "En mi casa tengo un museo, desde pequeño me ha gustado coleccionar. Tengo más de 5.000 películas, merchandising de figuras de terror, de zombies, de vampiros...", explicó durante su presentación.

Lydia Torrent no pudo evitar sorprenderse cuando José desveló que tiene un ataúd en su pasillo. "Me gusta, como quien tiene un jarrón chino en su casa o cualquier otra cosa. Yo no le doy la importancia que le da otra gente, lo veo como algo normal y decorativo", defendió en el programa de Cuatro.

Un poco más tarde llegó Sergio, la cita de José, un actor que se siente especialmente atraído por el género de la comedia. Sin embargo, admitió que el terror también le gusta. "¿Si te digo zombies, oscuridad, vampiros... ¿Todo eso no te asusta?", planteó Lydia Torrent ante la risa nerviosa del comensal: "¿Qué me quieres decir con esto?". La copresentadora le mostró entonces un vídeo de la casa-museo de su cita: "Quiero que me digas qué piensas".

"¿Hostia, qué fuerte no? ¿Para qué es ese ataúd?", preguntó el comensal, prácticamente sin palabras tras ver el peculiar gusto decorativo de su cita, a quien conoció unos minutos después. "La primera impresión ha sido neutral. Ni me ha echado para atrás ni he dicho... ¡wow! Vamos a ver, no está mal", confesó en unos totales a cámara.

Al final de la noche, después de sentirse muy cómodos durante la velada, ambos decidieron tener una segunda cita. "Tenemos puntos en común y me gustaría conocer y saber un poco más de él", comentó José. Sergio, por su parte, se mostró dispuesto a "conocer todo ese mundo tan curioso".