Este viernes 18 de marzo se desvelarán las 16 canciones de 'Motomami', el nuevo disco de Rosalía y del que la cantante catalana ya ha ido soltando en las últimas semanas algunos de sus mimbres, como 'Chicken Teriyaki', en el que Rosalía ya sorprendía a sus seguidores con su nueva imagen.

Rosalía está en la recta final de la promoción del nuevo álbum y Estados Unidos ha sido la última parada para conquistar al público norteamericano de la misma forma que ya ha hecho con el español y latinoamericano, mercados en los que ya es una diva. Y en EEUU va camino de ponerse a la altura de otras solistas de la talla de Beyoncé, Lady Gaga o Miley Cyrus, por poner algunos ejemplos.

Como ellas, Rosalía no solo dejó boquiabiertos a los telespectadores estadounidenses con su voz, sino que también lo hizo con su atrevida imagen, a la altura de una estrella que, como la catalana, está por encima de críticas o comentarios negativos. Ella defienda su voz y su look como nadie. Y en los programas de mayor audiencia de EEUU lo han podido comprobar.

Primero, Rosalía estuvo en The Tonight Show, el popular late night presentado por Jimmy Fallon. Durante la entrevista lució un vestido violeta sobrepuesto a un jersey con trasparencias de color negro, ambas piezas combinadas con unas mallas 'rotas' beige.

Pero el gran pelotazo llegó en la actuación en 'Saturday Night Live', donde Rosalía interpretó los temas 'La Fama', esta vez sin la compañía del canadiense The Weekend, y 'Chicken Teriyaki', de su nuevo trabajo. En la primera actuación no solo captó la atención por su potencia vocal, una de las pocas intérpretes del momento que no necesita el autotune, sino por el llamativo vestido que lucía.

Si en otras ocasiones Rosalía ha impactado por sus modelos escasos de tela, esta vez fue totalmente al contrario. La cantante vistió una especie de edredón, atrevida pieza de la colección de 2022 de Marc Jacobs. Durante la actuación Rosalía se desprendió del grueso vestido para lucir un conjunto de top y falda del mismo diseñador.

Para interpretar Chiken Teriyaki escogió un vestido rojo con tirante fino y gran abertura en la falda, junto a una cazadora motera de color gris y botines negros de plataforma y tacón alto. Original al límite.