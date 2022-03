Aldana llegó a First Dates pisando fuerte. En primer lugar porque esta joven de 22 años nacida en Rumanía, pero residente en Vila-real no conocía el nombre de Carlos Sobera, que respondió con ironía: “Yo me llamo Arguiñano y cocino”. La aparición de la castellonense no defraudó, pues continuó con una ambiciosa declaración de intenciones: “Busco diversión. Conmigo nunca te vas a aburrir”.

Sobera, que no Arguiñano, preguntó a Aldana por sus experiencias con el amor. La joven de Vila-real contestó lo siguiente: “Estuve enamorada hasta el año pasado. Era de mi perrito y se murió. Es lo más cerca que he estado del amor”. La pretendienta, que se definió como “un poco peligrosa”, confesó también tiene un carácter de aúpa: “Estoy acostumbrada a que todos hagan lo que yo digo. Intento cambiar y moldear a mi pareja para que sea como yo busco. No acepto a las personas como son. Siempre tienen que hacer las cosas como yo quiero”. El ‘patinazo’ de Carlos Sobera Carlos Sobera, bromas al margen con su identidad, tampoco estuvo muy acertado a la hora de hablar de la población de Aldana. Sí destacó que el Villarreal “está en Primera División” –solo hubiera faltado que se hubiera equivocado de categoría después de la trayectoria del equipo amarillo-, pero no estuvo tan atinado a la hora de señalar la industria del municipio: “Allí hay mucha porcelana”. No, señor Sobera, Vila-real, y la provincia de Castellón, destaca por su producción de cerámica, no de porcelana. Las diferencias entre la cerámica y la porcelana son importantes. La porcelana absorbe una menor cantidad de agua que la cerámica, su composición es también diferente, al igual que su precio. En el proceso de elaboración, la porcelana es sometida a una mayor temperatura y presión, con el objetivo de hacerla más densa y dura. Del mismo modo, la arcilla que se emplea para hacer porcelana suele ser más refinada y pura. Habrá segunda cita Debates al margen entre porcelana y cerámica, volvemos al encuentro entre Aldana y Ricky, pretendiente de 23 años llegado desde Alicante. Sobre su cita, la de Vila-real destacó que “tiene los dientes bien” y su pasión por el deporte: “Como me estoy sacando oposiciones a bombera me puede venir bien en la preparación”. Ambos confesaron su gusto por la fiesta, aunque la castellonense fue un paso más allá: “Yo soy la fiesta. Si sales conmigo de fiesta te vas a divertir”.