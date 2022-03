Conchi, la hermana de José Ortega Cano, demostró el hartazgo de la familia con determinados programas del corazón. En concreto lo dejó patente en el espacio ‘Viva la vida’ que presenta Emma García, al que llamó por teléfono para despacharse contra la expareja del diestro, Ana María Aldón, y José Antonio Avilés, al que le soltó lo siguiente: “Cuando me ponga buena, voy a ir y le voy a cortar las piernas”.

El motivo que justificó el gran enfado de la hermana del torero fue que previamente se había rumoreado que Conchi podría ser el topo que filtraba información comprometida sobre su familia. Una información que hirió especialmente a la hermana de Ortega Cano, quien se defendió atacando en el citado espacio de Telecinco. “¿Qué he hecho yo malo? Hace 4 años que no voy a casa de mi hermano?”.

La hermana del torero mostró su malestar después de que fuera citada, y lo hizo de esta contundente manera: “Que siempre esté mi nombre en boca no me parece bien…No estoy para esos trotes, que a la mínima estoy llorando siempre, un poquito de consideración”.

Fichaje para Viva la Vida

En otro orden de cosas, este fin de semana el programa disfrutó también de un debut entre su plantilla de colaboradores, una cara y un nombre que a la mayoría no sonaba. Se trata de Sergio Pérez, un joven reportero de 25 años que ha llamado la atención del programa por la forma en la que aborda a los famosos por la calle.

El joven es protagonista de numerosos vídeos en los que tira de humor para hacer frente a los silencios y desplantes de muchos personajes conocidos. Sus divertidos comentarios han hecho incluso sacar una sonrisa a Olga Moreno en una de esas veces en las que le ha puesto un micrófono por la vía pública.